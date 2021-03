Carola Vila acaba 54a als 10km dels Mundials 

Avui s’ha disputat la segona cursa dels Campionats del Món d’esquí de fons amb representació andorrana a l’estació d’Oberstdorf, a Alemanya. Carola Vila ha estat 54a als 10km. La cursa dels 10km ha acabat avui amb Vila, que sortia amb el dorsal 41, en la 54a posició amb 27.31,5, a 4.21,7 de la guanyadora, la noruega Therese Johaug, que s’ha imposat amb 23.09,8. La neu ha estat clau en el transcurs de la cursa, ja que estava en millors condicions per als dorsals baixos.

La cursa ha comptat amb 88 corredores. El pròxim calendari dels Campionats del Món, amb representació andorrana, és el següent: 3 de març, 15km patinadors per a Irineu Esteve. 7 de març, 50km clàssics per a Irineu Esteve. Joan Erola, entrenador: “Ens esperàvem millor, estar entre les 45 millors. No ha anat massa bé. Avui no ha fet una de les seves millors carreres. Sí és cert que Carola tenia un dorsal alt i amb dorsals baixos tenien millor neu, però tot i així hagués sigut difícil millorar posicions”.