Carola Vila, 39a a l’skiathlon dels Mundials

Carola Vila als campionats de Planica (Montserrat Altimiras)

Avui dissabte era el torn per a Carola Vila als Campionats del Món d’esquí de fons a Planica, Eslovènia. L’esportista andorrana ha finalitzat en la 39a plaça a la cursa d’skiathlon (15km: 7,5 en clàssic i 7,5 en skating).

La cursa ha estat molt dura i encara s’ha fet més amb el primer grup estirant el gruix de corredores des del principi. Això ha provocat que una quinzena d’esquiadores se n’anessin per davant obrint cada vegada més espai entre les corredores que es quedaven despenjades, entre elles Vila, que mantenia un ritme regular per fer la seva cursa.

L’andorrana ha hagut de fer gran part de la cursa en solitari lluitant per a defensar la seva posició en tot moment. Al final, la fondista, que sortia amb el dorsal 39, ha acabat 39a amb un crono de 44.35,7. La guanyadora ha estat la sueca Ebba Andersson (38.11,8).

La pròxima cita per a l’andorrana serà els 10km individuals del pròxim dimarts 28, a les 12:30h.

En anteriors Campionats del Món, Vila havia estat 41a a l’skiathlon d’Obertsdorf (Alemanya) de 2021, mentre que també a Oberstdorf va ser 54a als 10km skating. Abans, a Seefeld (Àustria) al 2019 va ser 53a als 10km en clàssic.

Carola Vila, fondista: “Bastant decebuda de l’skiathlon d’avui. Ja a la primera fracció en clàssic hem patit moltíssim, no m’he trobat còmoda en pista i se m’ha fet molt dura. Després en skating potser físicament anava una mica millor però ja estàvem fora de joc i mentalment se m’ha fet molt dur. En general, una mica decebuts, però bé, sabem que d’aquí a uns dies tenim la 10km skating, així que toca enfocar aquella carrera i tirar endavant”.

Joan Erola, entrenador i director de la secció de fons: “Esperàvem una mica millor, però està sent una temporada difícil per a ella, li està costant agafar el seu màxim nivell. Pensàvem que podia arribar aquí una mica millor i, tot i que no ha arribat malament del tot, està clar que no està al seu màxim nivell. És una posició, entre la 35 i 40, el que podíem esperar, però sí és cert que, veient les últimes curses, potser podíem estar més a prop de les 30 que de les 40. Ara hem de preparar bé la 10km i a veure si podem treure una bona carrera.