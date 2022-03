Carola Vila 13a absoluta i Gina del Rio 14a júnior a la Copa d’Europa de Sappada

La Copa d’Europa d’esquí de fons ha tancat aquest diumenge el cap de setmana a Sappada (Itàlia), amb Carola Vila en categoria absoluta 13a classificada i Gina del Rio 14a en la cursa júnior. Quim Grioche ha estat 38è a la carrera U20. Totes les curses d’avui eren en mass start en patinador.

En la cursa absoluta femenina, els 10km mass start, Carola Vila ha estat 13a amb 26.23,3, a 45,8 de la guanyadora, la nord-americana Alayna Sonnesyn, que s’ha imposat amb 25.37,5. Així mateix, Vila ha sumat 20 punts de Copa d’Europa. “Avui Carola estava molt cansada i no ha tingut la seva millor cursa, però no ha estat malament”, ha informat el tècnic Xabier del Val.

Gina del Rio, per la seva part, ha corregut els 10km júnior amb les esquiadores U20 -les U18 feien avui relleus per equips però Andorra no participa en no tenir equip- i entre les esquiadores més grans ha estat la 14a en una “bona carrera, bastant dura i amb un bon nivell”, segons Del Val, que ha mostrat la satisfacció de l’equip amb aquest resultat: “Un bon resultat amb una carrera molt dura i amb bon nivell”. Del Rio ha acabat amb 27.34,2, a 1.09,4 de la guanyadora, la francesa Julia Pierrel (26.24,8).

Pel que fa a la cursa masculina U20, han estat 15km en els quals Quim Grioche ha estat 38è amb +4.10,9 respecte al guanyador, l’italià Elia Barp (33.34,0). “L’objectiu era retrobar-se, tenir millors sensacions que ahir, i això ho ha aconseguit. Ha estat un bon dia i estem contents en general”, ha conclòs Del Val.