Carnet Jove Andorra organitza la segona edició de l’EmprenDay

Cartell de la segona edició de l’EmprenDay (Carnet Jove Andorra)

Del 18 al 30 de març, Carnet Jove Andorra organitza, en col·laboració amb Hive Five, Cambra de Comerç i Enterprising Women Lab, la segona edició de l’EmprenDay, el programa d’emprenedoria que dona suport a les persones joves que volen crear el seu propi negoci o ja s’han iniciat en l’emprenedoria.

L’esdeveniment, enguany, comptarà amb una jornada de conferències i presentacions, i altres activitats, com tallers i assessoraments, per a cobrir la demanda dels joves. Dissabte, 18 de març, tindrà lloc la jornada de conferències i presentacions de l’EmprenDay, que comptarà amb la presència de professionals que tractaran temes com ara la mentalitat emprenedora, la gestió del temps i el finançament dels projectes emprenedors.

A més, durant la jornada, els assistents podran informar-se d’alguns dels programes i serveis del país destinats a les empreses i als emprenedors, fer networking i conèixer de primera mà l’experiència d’altres joves emprenedors.

El programa també inclou un taller de fixació de preus que es realitzarà el proper 22 de març i que ajudarà l’emprenedor a conèixer com establir el preu del seu producte o servei.

Finalment, la programació finalitzarà amb tot un seguit d’assessoraments personalitzats amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre el model de negoci, fiscalitat, estratègia de màrqueting, entre d’altres que pugui tenir la persona jove emprenedora. Aquests assessoraments es realitzaran del 27 al 30 de març.

Les activitats es realitzaran a l’espai de cotreball Hive Five.

Totes les propostes són gratuïtes, a excepció del taller de fixació de preus que té un cost de 20 euros per participant. L’EmprenDay és un programa dirigit a les persones usuàries del Carnet Jove, tot i que la jornada de conferències i presentacions de l’EmprenDay del 18 març és oberta a tot el públic.

Les places són limitades. Cal inscripció prèvia a través del web https://carnetjove.ad/emprenday/

A banda de l’EmprenDay, Carnet Jove Andorra oferirà durant el mes de març tot un seguit de recursos informatius i de descomptes a través dels seus mitjans de comunicació, per tal de donar suport al jovent interessat a emprendre.