Carnet Jove Andorra assoleix més de 10.000 usuaris actius esdevenint una eina essencial per a la joventut

Adhesiu en un establiment adherit al Carnet Jove (Carnet Jove Andorra)

El programa Carnet Jove Andorra, gestionat per l’Associació Carnet Jove Andorra, integrada pel Govern d’Andorra i els set comuns i amb el suport principal d’una entitat financera del país, ha assolit una nova fita: més de 10.000 joves d’entre 12 i 30 anys són usuaris actius del Carnet Jove. Aquesta xifra manté Andorra com el segon país europeu amb més carnets per habitant jove, només darrere d’Escòcia, i consolida el Carnet Jove com una eina útil per a connectar els joves andorrans amb oportunitats i avantatges.

Enquesta als joves d’Andorra

Segons una enquesta feta a 1.160 usuaris, el programa obté una puntuació mitjana de 8,9 sobre 10 en el grau de recomanació, i més del 60% el valora amb un 9 o un 10. Els joves destaquen la seva utilitat pràctica i econòmica com a punts clau.

Els aspectes més valorats inclouen:

• Descomptes en viatges (3,89/5) i estalvi en el dia a dia (3,64/5).

• Accés a experiències culturals i d’oci úniques (3,99/5).

• Informació pràctica sobre salut, habitatge, feina i formació (4/5).

A més, el Carnet Jove es percep com un suport per al creixement personal i l’autonomia dels joves (3,78/5) i els ajuda a afrontar els reptes del seu futur.





El canal més utilitzat

La digitalització és un aspecte central del programa, i l’app Carnet Jove Andorra s’ha consolidat com una eina funcional per als usuaris. Amb més de 218.000 obertures el 2024 i una puntuació de 4,23 sobre 5, l’aplicació es valora positivament per la seva facilitat d’ús i les seves funcionalitats.

A través de l’app, els joves poden:

• Gestionar el seu Carnet Jove digital.

• Consultar i utilitzar descomptes locals i internacionals.

• Accedir a informació pràctica i inscriure’s a activitats i projectes.





Principals iniciatives

El 2024, Carnet Jove ha impulsat noves accions i col·laboracions que han reforçat el seu suport als joves en àmbits com la cooperació, l’emprenedoria, la igualtat i la inclusió, el benestar emocional i el foment de la cultura.





Entre les iniciatives destacades

• Més de 10 activitats i accions organitzades, amb la participació de més de 800 joves, incloent-hi el programa de beques de formació de la Cambra de Comerç (CCIS) i la celebració del 35è aniversari del Carnet Jove.

• La campanya per a la promoció del català, que s’adhereix a la iniciativa de cinema en català del Govern d’Andorra i els Cinemes Illa, amb estrenes gratuïtes per als usuaris del Carnet Jove.



• La incorporació de 22 noves empreses i entitats col·laboradores, que incrementen l’oferta d’avantatges i estalvis a Andorra i fan elevar el total de col·laboradors del programa a 173.



• Les col·laboracions amb creadors de continguts, que reforcen la connexió amb els joves a través de formats innovadors.

Aquestes accions han permès ampliar les oportunitats i consolidar el Carnet Jove com un recurs que va més enllà de l’estalvi i dona accés a experiències diverses i rellevants.





Reptes i perspectives per al 2025

De cara al futur, l’Associació Carnet Jove Andorra es planteja continuar evolucionant i adaptant-se a les necessitats dels joves, amb iniciatives com:

• Ampliar l’oferta d’experiències personalitzades i connectar encara més amb els interessos dels joves.

• Fomentar projectes socials i comunitaris que tinguin un impacte positiu.

• Reforçar les col·laboracions amb empreses i entitats, incrementant la qualitat i la diversitat dels avantatges disponibles.