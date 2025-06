Carlos Mejía renuncia a ser president de la Federació de Triatló i Edurne López n’agafa el relleu

Nova junta directiva de la Federació Andorrana de Triatló (FATri)

Finalitzen diversos mesos de neguit que ha viscut la Federació Andorrana de Triatló (FATri) amb la renúncia de Carlos Mejia i l’entrada en escena d’Edurne López. I es que Carlos Mejia, que en una assemblea extraordinària de la FATri havia agafat el compromís d’agafar el relleu deixat per l’anterior junta, no ha pogut certificar la seva incorporació al no completar els membres mínims que havien de formar la Junta Directiva, cosa que ha estat a punt de fer desaparèixer la Federació Andorrana de Triatló.

Amb l’objectiu de treballar per a “sumar” pel triatló andorrà, Edurne López ha creat una junta directiva que té com a objectiu d’agafar el relleu de la que encapçalava l’Eloi Garcia. Aquesta mateixa setmana s’ha presentat tota la documentació a la Secretaria d’Estat d’Esports perquè la validi.

Edurne López només entrar en el càrrec ha comentat que “hem creat un grup de gent que el que vol sumar envers el triatló andorrà”. López explicava que “tenim unes idees que poc a poc anirem desgranant, però puc avançar que continuarem amb el foment del treball de la base, com ho fa el Club Triatló Serradells i ajudar perquè el gruix de practicants i federats vagi creixent”.





La nova junta directiva de la FATri la formen:

Edurne López – Presidenta.

Jose Antonio Esteban – Vicepresident. Julio Sánchez – Secretari.

Carlos Fernández – Tresorer.

David Caubet – Vocal.