Carlitos Aguareles Loan deixa la competició

Carlitos Aguareles Loan ha pres la decisió de deixar l’alta competició. El rider, que representava el freestyle andorrà en les competicions internacionals, ha decidit canviar el rumb impulsat per un desig d’obrir noves metes, però també obligat pel pes de les lesions que, en les últims anys, l’impedien una major projecció i evolució en la seva disciplina. Ara, la FAE treballa per acabar de tancar l’estructura de freestyle, patrocinada per Vall Banc, amb nous valors.

El rider ha explicat avui durant la roda de premsa a la seu de la FAE que ha anat prenent la decisió al llarg de la temporada, en veure que “alguna cosa no estava anant bé del tot”. El rider ha assegurat que les lesions han estat “difícils” i que han acabat per precipitar la seva decisió.

Aguareles Loan ha estat top30 del rànquing mundial de Big Air, ha tingut dues victòries a Copa d’Europa, un segon lloc en Copa d’Europa, diversos top10 en Copa d’Europa, mentre que en Copa del Món ha aconseguit un 18è en Big Air, un 19è als Mundials de Sierra Nevada i un 21è i 23è lloc al circuit de la Copa del Món.

L’esquiador ha volgut, a més, agrair molt especialment la feina i la dedicació dels entrenadors que ha tingut al llarg de la seva carrera esportiva, des que va començar “al Coliflor, amb l’Àlex i el Robert”, fins Guy Diaz, “que va ser el meu primer entrenador a la Federació”, així com Josep Gil i Scotty Jordan, “que han estat fins ara amb mi”. “Tot l’equip que m’ha estat seguint fins ara ha sigut com una família per a mi”, ha assegurat. El rider també ha agraït el suport de la Federació, dels espónsors i del Govern.

Carlitos Aguareles Loan té un projecte en ment, una pel·lícula per explicar la seva història dins del freestyle.

Ara, la FAE està treballant en una nova estructura per a la secció de freestyle amb esquí i snowboard, i que serà presentada en les pròximes setmanes.

Per la seva part, Carles Visa, gerent de la FAE, ha manifestat que “si posem la vista en darrera, la veritat és que Carlitos té un palmarès força impressionant. Penso que és un palmarès que pocs corredors de la Federació Andorrana d’Esquí, o en la història de l’esquí andorrà, han pogut aconseguir”.

“És una decisió que respectem, evidentment. És cert que ens hagués agradat que arribés a Pequin 2022, però entenem perfectament els motius d’aquesta decisió, les lesions són molt dures. Hem tingut molt mala sort els últims anys, en què hem encadenat moltes lesions, i pensem que la decisió que pren l’honra, és honesta, i li hem d’agrair la dedicació que ha tingut tots aquests anys perquè ha sigut un gran atleta, un gran professional. Volem dir-li que ha d’estar molt orgullós del treball que ha fet i com ha representat la Federació i Andorra”, ha dit Visa.