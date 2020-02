Aquest divendres s’ha disputat la Copa del Món de Big Air a Destne, a la República Txeca, amb la participació de Carlitos Aguareles Loan. L’andorrà ha finalitzat en la 38a posició.

Després de les últimes competicions en què ha estat lluitant en la Copa d’Europa per anar sumant punts, avui Aguareles Loan ha tornat a la màxima categoria, la Copa del Món. Ha estat a la prova de Big Air de Destne (República Txeca), on ha estat 38è i no ha pogut classificar-se per a les finals.

L’andorrà ha caigut en les dues rondes de qualificacions, sent 13.50 la seva millor puntuació, la qual l’ha deixat 38è. Segons han explicat els tècnics, avui les condicions han estat molt dolentes, amb neu i molt vent, que han dificultat la consecució dels trucs que tenia previstos.