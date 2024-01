Carla Mijares, “out” a l’eslàlom de la Copa d’Europa de Zell am See

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares (Origami / Òscar Rius)

Ahir dissabte va tenir lloc la segona i última cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom a l’estació austríaca de Zell am See. Carla Mijares no va poder completar la segona mànega. L’esquiadora andorrana va quedar fora després que en la primera hagués de lluitar molt per a recuperar el temps perdut a una triple, que estava molt trencada.

Així, a la primera mànega acabava a 4.34 en la 54a posició. A la segona, tot i que el seu esquí va ser bo al principi de la baixada, segons explicava l’entrenador Josh Alayrach, després va anar acumulant errades fins que es va sortir del traçat.

Carla Mijares, ara, ha de canviar el xip per a estar preparada per a la següent gran cita, la Copa del Món d’eslàlom de Flachau (Àustria), que es disputa el dimarts vinent, dia 16 de gener. La primera mànega serà a les 18 hores.