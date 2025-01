Carla Mijares, “out” a la segona mànega de la Copa d’Europa de Sell am Zee

Carla Mijares, a l’Estadi Creand. Foto: Origami Òscar Rius

Aquest dilluns s’ha disputat la segona cita de la Copa d’Europa d’eslàlom de Zell am See (Àustria), amb Carla Mijares. L’andorrana, que marcava el 16è temps a la primera mànega, ha quedat fora a la segona. Mijares se situava entre les millors a la primera mànega sortint amb el dorsal 34. L’andorrana marcava el 17è temps a baix, amb 53.14, +1.39 respecte a la més ràpida, i fent un primer parcial més conservador, amb +0.80 i 29a, i un segon molt millor amb +0.58 i el 12è temps.

A la segona mànega, però, no aconseguia arribar a baix, tot i lluitar la baixada, amb una bona posada en escena, però en una de les portes que giraven més ha quedat fora, ja al segon sector.





Josh Alayrach, responsable equip nacional de tècnica: “La primera mànega ha anat bastant bé. A la primera part hem anat amb marge, controlant molt i potser una mica a destemps, però a partir de la segona part súper bon esquí fins el final, fent 12a allà amb la pista com estava i amb els millors temps. Acaba 17 la mànega i torna a demostrar que té el nivell per a estar al davant. Una llàstima la segona mànega, que surt amb molt bones actituds, però li ha caigut el pal, i ha anat molt incòmoda esquiant sense agafar el ritme, i quan ha recuperat el pal hi havia unes corbes que girava una mica més i ja no les ha pogut fer i s’ha sortit. Una pena però està motivada i continuem amb la línia de treball”.