Carla Mijares, “out” a la segona mànega de la Copa d’Europa, a Spindleruv Mlyn

Carla Mijares, a Ahrntal al segon eslàlom de la Copa d’Europa. Foto: FAE

Aquest dimarts s’ha disputat la segona cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom a Spindleruv Mlyn (República Txeca), amb l’esquiadora del Principat, Carla Mijares. La corredora andorrana, que dilluns no va poder completar la primera cursa, aquest dimarts ha quedat fora a la segona baixada.

Mijares ha competit aquest dimarts a la segona cursa d’eslàlom d’aquesta Copa d’Europa. A la primera mànega assolia el 42è crono amb +3.91, i entrava a la segona mànega on, per contra, no podia superar la baixada i quedava fora.