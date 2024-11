Carla Mijares: “He de fer l’esquí que he estat fent als entrenaments”

L’esquiadora andorrana, Carla Mijares, a Levi (FAE)

Carla Mijares debuta, demà dissabte, a la Copa del Món d’eslàlom de Levi (Finlàndia) d’aquesta temporada. “He de fer l’esquí que he estat fent als entrenaments, sentir-me confiada i acabar sabent que he fet tot el que podia”, ha dit l’andorrana. La competició s’iniciarà a les 10:00h la primera mànega, i a les 13:00h la segona, en horari andorrà.

Mijares arriba en un bon estat de forma a Levi, primera cita de la Copa del Món d’eslàlom femení, i ho fa amb el cap posat a la segona mànega, és a dir entrar entre les 30 millors. Avui ha estat una jornada d’entrenament previ, d’activació, primer a la pista d’entrenament i després fent esquí lliure a l’escenari de la competició.





Carla Mijares, esquiadora: “Hem fet l’entrenament oficial abans de la cursa amb tots els equips per a fer un últim contacte amb la neu, tot i que no és la mateixa pista. Però, aquestes quatre o cinc mànegues ens fan agafar ritme de cara a demà”.

“El meu objectiu és traure el meu millor esquí, el que sé fer. He de fer l’esquí que he estat fent als entrenaments, sentir-me confiada i acabar sabent que he fet tot el que podia i veure així a on estic”.





Josh Alayrach, responsable tècnic: “Al matí hem tingut la pista d’entrenament per a fer unes quantes mànegues. Estava la pista molt llustrada i ha estat una mica complicat, però l’hem aprofitat per a ficar-nos en ordre i a lloc. Després hem anat a la pista de cursa a fer unes baixades en lliure i la neu està increïble i amb la Carla llesta per a demà”.

“Demà hem d’intentar afrontar la cursa amb la més calma possible, sense posar-se nerviosa i amb mentalitat de créixer en aquest sentit per a treure la seva millor versió. Estem segurs que amb la seva millor versió la Carla ens pot donar una gran sorpresa, així que encarem la cursa en aquest sentit”.