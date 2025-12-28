Carla Mijares fa història amb el millor resultat femení en eslàlom a la Copa del Món

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, ha aconseguit aquest diumenge els seus primers punts de Copa del Món a la cita de Semmering, a Àustria. L’andorrana ha acabat avui 18a a l’eslàlom en què ha acabat per a ser el millor resultat de la història de l’esquí andorrà femení en eslàlom. Mijares ha marcat 13 punts WC. Mijares, que sortia amb el dorsal 52, ha acabat amb un crono de 1.55.29, amb +6.47 respecte a la vencedora, que ha estat la nord-americana Mikaela Shiffrin, amb 1.48.82.
Shiffrin ha estat acompanyada al podi per la suïssa Camille Rast (+0.09), segona, i l’albanesa Lara Colturi (+0.57), tercera. Carla Mijares assolia la 24a plaça a la primera mànega, mentre que a la segona feia el 17è temps.
El millor resultat de la història
La 18a posició de Carla Mijares, a Semmering, és el millor resultat de la història de l’esquí andorrà en eslàlom. Fins el moment, el millor registre havia estat la 19a posició que va assolir Vicky Grau, el 21 de novembre de 1998, a Park City (Estats Units). Un altre resultat destacat va ser el 20è lloc de Mireia Gutiérrez, assolit a Zagreb el 4 de gener de 2015.
Una 1a mànega molt sòlida
A la primera mànega, l’andorrana sortia amb el dorsal 52 i havia de lluitar contra una pista molt feta malbé que, a més, estava cobrant-se molts DNF, fins a 39, prova de les dificultats que tenia el traçat. Mijares anava de menys a més a la seva baixada, lluitant cada porta i mostrant molta seguretat en el seu esquí. Així, estava marcant cronos per a estar al top30 i en creuar l’arribada se situava 23a, posició que després variaria fins la 24a definitiva d’aquesta primera mànega, en ser superada únicament, entre les esquiadores amb dorsal més alt que el d’ella, per l’austríaca Natalie Falch, que havia sortit amb el 56.
La segona, a baix
A la segona mànega, Carla Mijares lluitava contra una pista en millors condicions, però empenyia per a aconseguir velocitat. Sortia a mostrar un bon esquí i, tot i un parell d’errors, superava l’arc d’arribada amb -0.03 per a situar-se, momentàniament, primera de les set que havien baixat fins el moment. Amb el transcórrer de la cursa i les millors encara per sortir, finalment Mijares finalitzava 18a.
El seu camí per la WC
A la primera cursa de la Copa del Món d’aquesta temporada, a Levi, Mijares va ser 45a a 0.76 de les 30; a la segona prova, a Gurgl, no va poder finalitzar la primera mànega quan estava marcant temps amb opcions de top30; i a la tercera, a Copper Mountain, va ser 47a. A Courchevel, igual que a Gurgl, estava en temps top30, però va acabar fora. Aquesta 18a posició confirma el seu bon esquí.
Carla Mijares, esquiadora: “Estic molt contenta perquè ja des del matí tenia clar el que volia fer. Estava bastant determinada, i al veure que era un dia per a lluitar-ho i per a estar present allà és el que he anat a fer. A la primera mànega estava complicat, però he intentat estar molt a sobre dels esquís, a estar present tota l’estona. S’entrava molt lluny dintre de les 30, però hem estat a dins. I a la segona estava molt nerviosa per a afrontar, per primera vegada, una segona de la Copa del Món, però estic contenta perquè no m’he fet petita, canviaven les condicions de la neu i el traçat era molt diferent, però ho he afrontat igualment amb moltes ganes i amb garra de voler buscar un bon resultat, i ho hem aconseguit”.
“Estic molt contenta, al final hem patit molts dies per a arribar fins aquí, ho hem lluitat, i això representa tots aquests dies que hem seguit donant. Estic molt agraïda de tot el món que m’ha ajudat a arribar fins aquí i una abraçada a tothom”.
Josh Alayrach, entrenador: “Dia molt positiu a Semmering, estaven les condicions molt, molt difícils perquè han hagut de tirar aigua, salar a la primera mànega, i ha sigut una guerra. Però, la Carleta ha tret la seva millor versió, s’ha ficat en mode warrior, de dalt a baix. Al final avui era una bona oportunitat per a anar a buscar el resultat i crec que s’ho creu, es tira i agafa la inversió. A la segona mànega afronta la carrera com ha de fer, repeteix la bona feina, tenim algun ensurt, detalls, però estem molt contents i molt agraïts de poder aconseguir aquest resultat. Vull felicitar-la, perquè estic molt orgullós d’ella i ara hem de continuar pencant perquè això és només el principi. Gràcies per tot el suport i continuarem pencant. Gràcies i feliç any”.