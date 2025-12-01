Carla Mijares esquia per a entrar entre les 30, però una errada a la part final la deixa fora a Copper

La Copa del Món d’eslàlom de Copper Mountain (Estats Units) ha estat cruel, aquest diumenge, amb l’esquiadora del Principat, Carla Mijares, que estava esquiant per a entrar entre les 30 primeres, sòlida, precisa, però una errada a la part final que va estar a punt de deixar-la fora de pista li va fer perdre massa temps i acabar, finalment, 47a, fora de les opcions d’entrar a la segona mànega.
L’andorrana va sortir a la pista de Copper Mountain sabent que tenia una gran oportunitat. El temps de tall estava més enllà dels tres segons i estava marcant uns cronos com per a entrar entre les 30 millors. El primer parcial la situava 31a amb +1.24, i el segon la mantenia en aquesta plaça amb +1.86. De fet a aquest segon sector feia el 29è crono, i la progressió hi era, però quan feia front a la part final del traçat, una errada la va fer saltar i, per poc, no acaba al terra. Amb tot, Carla Mijares, es va refer per a acabar la cursa tot i que amb les opcions perdudes, per a arribar 40a a meta i, amb la resta d’esquiadores que faltaven completant la mànega. Finalment la 47a amb 59.58, a 6.64 de la guanyadora de la primera baixada, la nord-americana Mikaela Shiffrin (52.94).
Ara toca pensar en Courchevel
El calendari de Copa del Món presenta la pròxima cita d’eslàlom femení el 16 de desembre i ja novament a Europa, en concret a Courchevel (França), on Carla Mijares tindrà una nova oportunitat de posar sobre la pista el seu nivell d’esquí per a lluitar una vegada més per a entrar en la zona de punts.