Carla Mijares disputa aquest dimarts la Copa del Món nocturna de Flachau

La Copa del Món d’eslàlom és ara a Àustria, on aquest dimarts es disputa la cita de Flachau amb la presència de l’esquiadora del Principat, Carla Mijares, que ha estat realitzant aquests dies entrenaments de molta qualitat i amb molt bon sabor de boca. L’equip va arribar ahir dilluns a l’estació austríaca per tal de competir avui dimarts en una cursa que serà nocturna, amb la primera mànega a les 17:45h i la segona a les 20:45h. L’andorrana ha tingut algunes molèsties a la tíbia els últims dies, però ha combinat el treball amb descans per a evitar que els dolors fossin a més.
Carla Mijares està demostrant aquesta temporada un esquí molt bo per a estar dins de les 30 millors. Mijares va disputar la passada setmana la Copa del Món de Kranjska Gora, on va ser 41a a 0.77 de les 30 i on per petits errors no va poder entrar a la segona mànega. Però, això va ser després d’haver assolit dies abans a Semmering els primers punts WC, 13, quan va ser 18a en una cursa molt dura i exigent que va aconseguir completar amb el millor resultat de l’esquí femení de tècnica a Andorra.
En les curses anteriors de Copa del Món, a Courchevel, també nocturna, no va poder acabar la primera mànega, a Copper Mountain va ser 47a, a Gurgl no va finalitzar la primera mànega, quan en aquestes dues curses estava en temps d’invertir, i a Levi, la cita que va obrir la WC d’aquesta temporada, va ser 45a també amb bons parcials que la deixaven dintre de les 30 millors, però on es va veure penalitzada per petits errors.
Carla Mijares, esquiadora: “Aquests últims dies he entrenat una mica menys del que m’hauria agradat perquè tinc una mica de molèsties als tibials i peronés, però tot i així tenim molt clar on volem estar. Sabem que si traiem el millor esquí podem estar davant, així que simplement hem de ser molt determinants en buscar aquest resultat”.
Josh Alayrach, entrenador: “Està amb moltíssim nivell, però té problemes de tíbia i hem hagut de fer alguns dies de descans per a evitar que se l’inflami massa. En tot cas el seu esquí està sent molt bo, i si fem l’esquí que tenim, podem estar dins. Estem molt motivats i amb moltes ganes”.