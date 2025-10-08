Carla Mijares: després d’Ushuaia, entrenament a casa i després a Wittenburg i Levi

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, és a casa després de l’estada de pretemporada a Ushuaia. El mes de preparació a terres argentines ha estat exigent per la càrrega de treball i les condicions que ha tingut, i això ha permès fer un pas endavant en la seva evolució amb els esquís. Ara treballa a Andorra i la pròxima destinació serà, el 19 d’octubre, a Wittenburg, per a connectar directament amb Levi.
Mijares ha estat a Amèrica del Sud del 23 d’agost al 27 de setembre, quan va arribar a Europa per a tornar a Andorra, gaudir d’uns dies de descans i continuar amb la preparació física pensant en la primera cita de la temporada, la Copa del Món d’eslàlom que tindrà lloc a Levi (Finlàndia), el pròxim 15 de novembre.
Bona i dura feina a Argentina
Josh Alayrach, entrenador responsable de la preparació de Mijares, ha destacat la feina feta tot i l’exigència que ha demanat aconseguir uns bons entrenaments: “L’estada a Ushuaia ha estat molt positiva. Ha estat complicat a nivell de condicions, perquè ha nevat molt, la base no estava tots els dies dura, però hem salvat moltíssim perquè teníem un treball bastant diferent per a aquest any per a la Copa del Món, que passa per treballar molt el forat i les condicions una mica més complicades, i ens ha servit bastant”. Alayrach ha recordat que van estar entrenant “amb els grups de Copa del Món per a estar constantment en confrontació i així que fos també més amè”.
Treball amb el material
Durant aquest mes d’entrenaments també hi ha hagut treball d’adaptació al material. Així ho explica Alayrach: “Hem pogut testar molt bé els esquís. A Carla li va costar una mica més al principi per les dificultats que tenia a la bota, però segons avançaven els dies anava agafant confiança, els esquís li anaven millor i el nivell d’esquí és bastant, bastant bo”.
Satisfacció
Hi ha satisfacció a l’equip per la feina feta: “Estem contents amb l’estada que hem fet perquè ha estat molt positiva en molts aspectes”, assegura Josh Alayrach.
Pròximes cites
Carla Mijares marxarà a Wittenburg el 19 d’octubre per a entrenar uns dies abans de connectar directament amb el desplaçament a Levi per a continuar entrenant pensant ja fermament en la Copa del Món del 15 de novembre. L’equip serà a Levi del 25 d’octubre al 7 de novembre, quan tornarà a Andorra, i viatjarà novament a Finlàndia el dia 12, per a disputar la Copa del Món del 15 i connectar l’estada amb la Copa del Món de Gurgl (Àustria) del 23 de novembre.