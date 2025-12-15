Carla Mijares, abans de la Copa del Món de Courchevel: “Tinc l’objectiu clar d’entrar entre les 30”

L’esquiadora del Principat, Carla Mijares, és a Courchevel (França), on aquest dimarts disputa la Copa del Món d’eslàlom, la quarta de la temporada després de les celebrades a Levi, Gurgl i Copper Mountain. La cita serà nocturna, amb la primera mànega a les 16:45h i la segona a les 20:45h. Mijares es mostra motivada: “Tinc l’objectiu clar d’entrar entre les 30 i sé que dintre de les meves possibilitats hi és”.
Aquest dilluns, Carla Mijares ha entrenat a la pista paral·lela a l’escenari de la Copa del Món que es disputarà dimarts. Juntament amb tots els equips WC, l’andorrana ha fet diverses baixades per a tancar la jornada prèvia a la gran cita de Courchevel.
La progressió de Mijares
A la primera cursa de la Copa del Món, a Levi, va ser 45a a 0.76 de les 30; a la segona prova, a Gurgl, no va poder finalitzar la primera mànega quan estava marcant temps amb opcions de top30; i a la tercera, a Copper Mountain, va ser 47a. Abans de la cita de Courchevel d’aquest dimarts, l’andorrana va competir només tornar dels Estats Units a la Copa d’Europa de Mayrhofen, on va assolir la 23a plaça.
Carla Mijares, esquiadora: “És una pista que m’agrada molt, comença amb bastant pendent ja, que et fa ficar-te des del principi, després fa una mica també de pendent amb una mica de devers, on has de resistir, després entra un pla amb un roller on has d’estar molt activa i adaptar-te a les noves pendents i al nou ritme”. “Estic molt motivada i amb ganes de continuar amb la línia del que he estat construint durant aquest principi de temporada, i acabant de rematar la feina. M’estic sentint còmoda sobre els esquís, noto que em falta el punt d’acabar de donar el pas, però estic mentalitzada i tinc l’objectiu clar d’entrar entre les 30 i sé que dintre de les meves possibilitats hi és”. “Avui l’entrenament ha anat molt bé, la neu està perfecta, el dia ha estat espectacular i estem preparats”.