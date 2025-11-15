Carla Mijares, 45a a l’eslàlom de la Copa del Món de Levi

La Copa del Món d’eslàlom de Levi (Finlàndia) ha deixat un bon regust en Carla Mijares i a tot l’equip andorrà, després que l’esquiadora completés una bona mànega que la feia finalitzar 45a, sortint amb el dorsal 50. Mijares es quedava a 0.76 de la 30a plaça que dona accés a la segona mànega. Amb les dificultats que hi havia per a millorar posicions en l’eslàlom de Levi, l’andorrana, amb el dorsal 50, ha lluitat la baixada i, fins i tot, ha recuperat el ritme després d’algun moment complicat.
Aquesta 45a plaça significa la seva primera cursa finalitzada de la Copa del Món d’eslàlom, després de les disputades a Flachau i Soldeu, la temporada 2023-2024, i les tres de la temporada passada (2024-2025), a Courchevel, Flachau i Levi.
A 0.76 de la 30a
Avui, Mijares ha sortit a per totes i ha marcat un crono a la primera mànega de 59.92, amb +3.84 del millor registre, que ha estat per a Mikaela Shiffrin (56.08), i a només 0.76 de la 30a posició que donava accés a la segona mànega. Mijares se situava 49a al primer intermig, però abans del segon cometia una errada que la feia perdre temps, la qual cosa recuperava als dos següents punts de crono fent, fins i tot, el 27è i el 26è temps als dos últims parcials. Amb tot, finalitzava amb el +3.84 que la situava 37a en el moment de travessar la línia de meta, i 45a en finalitzar la resta d’esquiadores, fins a les 84 que avui han pres la sortida a Levi.
La pròxima cursa de l’esquiadora andorrana serà el pròxim cap de setmana, a Gurgl: la cita és diumenge dia 23 de novembre, amb la primera mànega a les 10:30h i la segona a les 13:30h.
Carla Mijares, esquiadora: “No us mentiré, estava molt nerviosa. Tenia moltes ganes de treure el meu esquí i gaudir-ho sobretot. Els nervis m’han pogut una mica, m’he tirat una mica més cohibida del que m’hagués agradat, però estic molt contenta de lluitar-m’ho, de creuar meta i de demostrar-me a mi mateix que és una carrera més i que no hi ha per tant, i que estem aquí per a jugar el joc”.
“Al final he treballat la meva manera d’encarar les carreres, la preparació prèvia a la sortida. Encara he de treballar-hi molt perquè se’m fa difícil, però ja he vist una evolució”.
“A l’inici estava molt nerviosa però a les primeres portes no m’he notat malament, però el ritme m’ha pogut una mica. Al segon intermedi estic molt lluny perquè hi havia una directa i una doble i l’he enganxat una mica massa justa i quasi no la passo, m’han xocat els esquís i tot el tram intermedi l’he fet molt forçat i per això he anat bastant lenta. Després, a l’entrada del mur, he entrat prou bé, però m’he quedat una mica enrere, he anat deixant fer, deixant fer i és segurament l’error que heu vist, i després de la doble m’he posat una mica més al lloc, ja he fet una mica més el meu esquí. A les últimes portes ja veia la meta i era una lluita amb el meu cap per voler creuar-la amb tots els meus esforços, però també per a seguir pensant en fer el que havia de fer”.
Josh Alayrach, entrenador: “Molt bona cursa. Veníem de l’any anterior, que sabíem que teníem el nivell, però se’ns va fer una mica bola perquè no creuàvem línia de meta, i al final és difícil construir, per a una esquiadora, a nivell de confiança, quan no et veus amb les millors constantment. Però, aquest estiu hem preparat molt bé, en situacions molt similars a les de Copa del Món, i s’ha de seguir construint. Necessita anar augmentant la confiança perquè surti tot el seu nivell. Creiem que avui creuar meta i fer un 45 és molt, molt positiu”.
“De veritat que hem fet un pas endavant. Fent 45 amb els nervis extres que veníem arrossegant de l’any anterior, és molt positiu. Ella s’ha tret de sobre un pes molt gran i, sense l’error que fa a la part de dalt, hagués estat o dins o molt a prop d’invertir, així que creiem que és un balanç molt positiu per a anar a per totes”.
