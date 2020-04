Caritasx3: campanya de Càritas Catalunya  per afrontar l’impacte del COVID-19

Càritas d’Urgell s’ha afegit a la campanya iniciada el divendres 17 d’abril a Càritas, en les 10 diòcesis catalanes, per tal de poder donar resposta a les peticions socials que Càritas ha anat rebent d’ençà que va decretar-se l’estat d’alarma. El lema de la campanya, “La necessitat s’ha triplicat. Tripliquem les donacions. #Càritasx3”, explica quin és el problema: la demanda d’ajut s’ha triplicat en aquest temps de confinament.

Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, ha informat que les demandes d’ajuda que setmanalment rep l’entitat en les seves seus arreu de Catalunya s’han multiplicat per tres. Lluny d’aturar-se en la seva activitat, Càritas ha incrementat les atencions, i estima que la demanda d’ajut s’anirà incrementant a mesura que s’allargui l’estat d’alarma.

En aquest sentit, també s’ha pronunciat el Director de Càritas d’Urgell, Josep Casanova, que ha recordat “la realitat en aquest moment ens diu que tots podem ser vulnerables. Ara hi haurà més vulnerables, perquè les situacions personals s’han fet més punyents, davant de la dificultat de treballar i amb les despeses corrents que hi ha; s’està posant moltes persones al límit”.

Càritas d’Urgell ja ha posat a l’abast de les famílies que tenen dificultats targetes per la compra d’aliments per valor de 300 euros, i la ciutadania pot participar en el seu finançament a través d’una campanya de crowfounding, que ha tingut bona acceptació.

“Des de Càritas, volem estar al costat de les persones més vulnerables, que moltes vegades són descartades del sistema, i que malauradament resten invisibles”, ha afirmat el president de Càritas Catalunya.

Durant l’any 2019 a Càritas d’Urgell va atendre per a cobrir a necessitats bàsiques 1.235 persones (504 famílies) i es van invertir 169.986, 04 euros en ajudes socials directes. El 51% del total dels ajuts són per les despeses relacionades amb l’habitatge, el lloguer i els subministraments. A més, es van destinar 49.000 euros a ajuts escolars, per a infants que els cal suport per a llibres o material escolar. Aquestes xifres, a causa de la situació actual, les preveu que augmentin exponencialment durant els propers mesos i en l’any 2020. Càritas va atendre més de 200.000 persones a Catalunya l’any 2018.

Per aquest motiu, i davant de l’emergència social que suposa, Càritas ha iniciat aquesta nova campanya de sensibilització, que ha comptat amb el suport del creatiu publicitari Camil Roca i de l’actor Víctor Solé, protagonista de l’anterior campanya de Càritas “Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel”, on interpretava precisament “l’àngel” de Càritas. La campanya, ha posat en funcionament un web i un clip, dels que es farà difusió en les setmanes vinents, i comptarà amb la participació de televisions, diaris i ràdios d’arreu de Catalunya.

La campanya no només vol ser una crida a la solidaritat de la ciutadania de Catalunya, sinó que també vol ser un homenatge i agraïment als més de 3.000 professionals i voluntaris que continuen treballant diàriament per acollir i acompanyar les persones que ho estan passant més malament durant aquesta crisi.

“L’àngel no és Càritas, sinó que simbolitza totes i cadascuna de les persones que ens ajuden a fer que la nostra entitat no s’aturi. No només representa als professionals i voluntaris, sinó que també simbolitza el suport que rebem per part de tots els socis, donants, entitats, empreses, mossens i parròquies que de manera desinteressada ens estan donant un cop de mà”, han afirmat des de Càritas.