Càritas Urgell rep un ajut de 20.000 euros de la Fundació La Caixa

Càritas d’Urgell i l’entitat “Fundació la Caixa” han signat un conveni de col·laboració per fer possible el compliment de les finalitats socials de Càritas Diocesana d’Urgell en el desenvolupament d’ajudes directes a les persones que es troben en situació de pobresa o vulnerabilitat, de tal manera que la Fundació ha fet donació de 20.000 euros a Càritas que seran destinats a ajuts per a famílies vulnerables o en situació de pobresa a Balaguer, la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp i Vielha.

El conveni ha estat signat pel President de Càritas Urgell, Joan-Enric Vives, i el Director d’Institucions de Catalunya de Caixa-Bank, Joaquim Macià.

L’entitat financera i Càritas seguiran el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració amb una comissió que hi vetllarà.

A Catalunya, i també a la diòcesi d’Urgell s’està vivint una situació d’augment de famílies que viuen en una situació de precarietat, a causa de la manca de treball, de l’increment de persones que han deixat de tenir ingressos i per tant, dificultat de pagar les despeses de subministraments. D’altra banda, la reducció de despeses d’alimentació i la reducció en despeses en medicaments ha fet que la situació de precarietat sigui més intensa.

A Càritas d’Urgell s’han donat ajudes directes a les famílies en el darrer any per un import de 284.809,13 euros, entre les poblacions de Balaguer, la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp, Vielha i en d’altres poblacions de la diòcesi. S’han beneficiat de l’ajut 769 famílies.