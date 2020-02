El president de Càritas d’Urgell i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i el director del Centre d’Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joaquim Macià, han signat un conveni aquest divendres segons el qual CaixaBank, amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, fa entrega d’un donatiu de 25.000 euros a Càritas d’Urgell, que es repartirà entre els cinc centres d’atenció que Càritas disposa a l’àrea de la Diòcesi d’Urgell: a Tremp, Balaguer, Vielha, Puigcerdà i la Seu d’Urgell.

A Catalunya una de cada cinc persones es troba en situació d’exclusió social. Encara que les persones afectades treballen, la precarietat del treball provoca el risc d’exclusió en un 52%, i tres de cada quatre persones tenen problemes relacionats amb l’habitatge, dificultat per accedir als medicaments, als serveis sociosanitaris. També hi ha una alta incidència de l’aïllament en les persones perquè s’esgoten les xarxes de protecció social i familiar. La taxa de pobresa és més alta en dones, si es té entre 45 i 54 anys, s’és immigrant o si forma una família monoparental o nombrosa.

El pressupost que ha destinat Càritas Urgell a les ajudes socials és de 170.000 euros.

El conveni s’ha signat al Bisbat d’Urgell i hi han assistit a més, per part de Càritas d’Urgell, del director voluntari, Josep Casanova; i per part de CaixaBank, el director d’Institucions de CaixaBank a Lleida, Geremi Camí; el director de l’àrea de negoci de CaixaBank a la Noguera-Pirineus, Jordi Porta; i el director de l’àrea de negoci de CaixaBank al Berguedà-Pirineus, Albert Requena.