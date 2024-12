Càritas Andorrana recull més de 76.000€ per a ajudar als afectats per la DANA

Cartell d’agraïment i informant de l’import recaptat (Càritas Andorrana)

Càritas Andorrana aporta un total de 76.164,55€, juntament amb la recollida de material educatiu fungible de l’Escola Andorrana de primària de Santa Coloma, que es destinaran al pla de resposta a l’emergència davant les conseqüències de la DANA a València gràcies a la xarxa de Càritas. Aquest import se sumarà a les donacions i col·laboracions que ha rebut Caritas Diocesana de València per part de diferents institucions, empreses i particulars que s’han unit per a ajudar en la reconstrucció i reparació dels danys causats per les greus inundacions.

Aquest pla de resposta s’ha elaborat en base a les necessitats identificades i se centra en quatre línies d’acció per als propers tres anys. En primer lloc, la restitució de les necessitats bàsiques com ara alimentació, higiene, roba i assegurar la mobilitat de les persones. En segon lloc, l’habitatge i l’allotjament centrat en la rehabilitació dels edificis, centres educatius i el restabliment dels subministraments. Una tercera línia s’enfoca en l’atenció de la salut mental i emocional dels afectats i, per últim, la protecció de la comunitat, en especial als infants, adolescents, famílies i persones grans.

A aquests quatre eixos s’hi sumen dues línies d’actuació transversals que són el recolzament i assessorament jurídic dels afectats i restablir els centres i projectes propis de Càritas malmesos per la DANA.

Dins de la població afectada, Càritas tindrà especial cura de les persones més vulnerables com són la gent gran, els joves i infants, famílies nombroses, persones que viuen soles i sense xarxa de recolzament, persones migrants i persones en risc d’exclusió social i vulnerabilitat.

Amb aquesta acció es dona continuïtat a l’enviament d’un tràiler amb 32 tones de material i roba que es va enviar a principis de novembre gràcies a la col·laboració de de l’entitat amb Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, Ud’A Solidària, grup Inditex, Farmàcia Enclar i Rètols la Font.

Des de Càritas s’agraeix a totes les persones, entitats i institucions que han fet i fan possible la posada en marxa d’aquest seguit d’accions que tenen l’objectiu d’ajudar a les persones afectades per les greus inundacions de València.