Càritas Andorrana presenta una nova web més propera i accessible a la ciutadania

Càritas Andorrana presenta una no va web amb la finalitat d’aproximar els serveis que ofereix a la ciutadania. D’aquesta manera, la web té l’objectiu principal de donar a conèixer tots els serveis de manera àmplia i transparent a més de fer-los més accessibles a la població. La web és més visual, intuïtiva i pràctica. Ofereix una experiència de navegació millorada que facilita la consulta de la informació d’interès, com també orienta la informació a solucions perquè les persones amb necessitats sàpiguen com Càritas els pot ajudar i com posar-se en contacte. El nou portal web és un reflex del compromís de Càritas centrat en dur a terme una acció social global amb un impacte local, per aquest motiu també s’ha estructurat una plataforma de pagament en línia.

La institució funciona principalment gràcies a donacions d’empreses i particulars. Per tal de fer-ho més fàcil per a les persones i empreses que volen col·laborar a través d’un donatiu puntual o recurrent, la nova web incorpora la possibilitat de fer donatius de forma digital, innovant així en el procés, que fins ara s’havia de formalitzar de forma presencial. D’aquesta manera, fer una donació esdevé molt més fàcil i immediata, sense haver de desplaçar-se al banc.

A escala de contingut general també s’incorpora un apartat institucional, on es present en les xifres anuals, tot englobant els recursos invertits en programes socials i els recursos obtinguts; una sala de premsa, i informació corporativa com el codi ètic, els estatuts i els valors de la institució.

En la pàgina d’acció social es detallen tots els programes que Càritas du a terme, tals com són l’acollida integrada pels programes d’atenció primària, banc d’aliments, rober, transeünts sense llar, campanyes de sensibilització, i de suport, entre d’altres. A més de presentar els programes de voluntariat, cooperació internacional, medi ambient i iniciatives dutes a terme amb altres empreses o institucions.​

En conclusió, Càritas Andorrana fa una a posta per reforçar la seva presència digital i començar una nova fase de més visibilitat i accessibilitat amb una experiència de navegació millorada i adaptada als usos tecnològics. Tal com diu el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora: “Amb aquesta nova web fem un pas endavant per fer accessibles els nostres serveis, sense deixar de potenciar com sempre s’ha fet, el tracte humà i personalitzat que mereixen els nostres usuaris -les persones més vulnerables i en situacions de necessitat -, a través dels nostres col·laboradors i voluntaris”