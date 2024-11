Càritas Andorrana envia un tràiler amb 32 tones de material i roba per als afectats de les inundacions de València

Els joves estudiants carregant el material al tràiler amb destí València (Càritas Andorrana)

Càritas Andorrana juntament amb diferents empreses i entitats del país han enviat aquest divendres un tràiler carregat amb 32 tones de material de primera necessitat i roba per als afectats de les greus inundacions a València. Aquesta acció, realitzada en coordinació amb Càritas Diocesana de València i la Universitat Catòlica Sant Vicenç Màrtir, ha estat possible gràcies a la col·laboració de Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, UdA Solidària, grup Inditex, Farmàcia Enclar i Rètols la Font. Entre aportacions pròpies i col·lectes de material s’han pogut recollir al llarg d’aquest dies unes 16 tones de menjar, estris de neteja, aigua, productes d’higiene personal i de neteja.

Les altres 16 tones corresponen a roba i material tèxtil que aporta directament Càritas Andorrana procedent del Rober. Una trentena de joves de batxillerat i de secundària del col·legi Sant Ermengol, del Mare Janer i de l’escola Sagrada Família d’Escaldes-Engordany han participat avui divendres, al matí, en la col·locació de tot aquest material tèxtil al tràiler que ha sortit en direcció a València.

La col·laboració d’aquests estudiants ha estat possible gràcies a la predisposició de la direcció i els tutors dels centres escolars que s’han volgut implicar en aquesta acció solidària tot demostrant així l’interès dels més joves en aportar el seu granet de sorra per a ajudar als més necessitats.





Continua en marxa la recollida de fons per als afectats

Paral·lelament, està oberta una campanya de recollida de fons per a ajudar als afectats per les inundacions tant per part de les Càritas parroquials i Càritas Andorrana en coordinació amb Càritas Diocesana de València.

Les donacions es poden realitzar a través dels números d’IBAN següents:

Creand: AD37 0003 1101 1035 1591 0101

Morabanc: AD95 0007 0049 0000 1090 2013

Andbank: AD96 0001 0000 1000 7800 0100

Les aportacions també es poden realitzar als IBAN de les diferents Càritas parroquials i a través de BIZUM amb el codi 07399 indicant el concepte “Aiguats”.

Càritas Andorrana està en contacte permanent amb Càritas València per a coordinar aquestes accions i d’altres que es puguin anar planificant en els propers dies. La voluntat és oferir tota l’ajuda possible perquè les persones afectades tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques.