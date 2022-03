Càritas Andorrana engega una campanya de donacions per a Ucraïna

Càritas Andorrana engega una campanya de donacions per pal·liar la crisi humanitària provocada per l’agressió militar de Rússia contra Ucraïna. La iniciativa s’emmarca en la crida feta per la xarxa de Càritas Internationalis i Càritas Europa amb l’objectiu de donar suport als damnificats d’aquesta emergència humanitària. La finalitat és protegir la població ucraïnesa més necessitada i garantir l’accés a l’assistència per salvar vides humanes.

Davant la inestabilitat actual en el territori, Càritas Andorrana ha decidit no enviar material sinó que destinarà els fons recaptats directament a les organitzacions insitu, perquè destinin els recursos obtinguts segons les necessitats que vagin sorgint.

Les donacions es poden fer a les entitats bancàries del país o a través de la pàgina web de Càritas: www.caritas.ad

Els comptes bancaris per fer les transferències són:

Andbank AD96 0001 0000 1000 7800 0100

0000 1000 7800 0100 Banc Sabadell d’Andorra AD76 0008 0090 3112 0003 20 06

0090 3112 0003 20 06 Crèdit Andorrà AD37 0003 1101 1035 1591 0101

1101 1035 1591 0101 Morabanc AD73 0004 0049 0000 1090 2013

0049 0000 1090 2013 VallBanc AD05 0025 0001 0710 0101 7621 ​

Actualment, Càritas Ucraïna, Càritas Polònia, Càritas Moldàvia i Romania i Càritas Bulgària ja han engegat accions per pal·liar la crisi humanitària. El projecte d’emergència inicial de Càritas Ucraïna planteja garantir les necessitats bàsiques de les persones més vulnerables en el seu desplaçament. Per fer-ho possible s’equiparan 11 centres d’atenció situats a Kramatorsk, Rubizhne, Zaporizhya, Volnovakha, Mariupol, Kharkiv, Dnipro, Kyiv, Zhytomyr, Odesa, Ivano-Frankivk.