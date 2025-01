Càritas adoptarà el model de les targetes moneder en comptes del Banc dels Aliments

El Banc dels Aliments de Càritas (AndorraDifusió)

El Banc d’Aliments de Càritas tancarà el 2025. L’entitat treballa en un nou model d’atenció amb el nom de Jo com tu. Les ajudes no seran en espècies sinó en targetes moneder. Segons l’entitat, els supermercats tenen molta més varietat de productes, més fresc i es poden adaptar a les dietes específiques. En declaracions a AndorraDifusió, la treballadora social de Càritas, Nerea Robles, constata que tenien problemes per a cobrir “patologies i intoleràncies alimentàries”.

Asseguren que amb la targeta es millorarà l’autonomia personal i, a més, es garanteix la confidencialitat en tot el procés, ja que es farà amb targetes de prepagament que ja tenen els mateixos supermercats. Només la família i Càritas sabrà que es tracta d’un ajut. Robles esmenta que és el que volen. “Ningú sabrà que venen adreçades per part de Càritas, ni la caixera ni ningú de l’establiment.”

S’haurà d’esperar la memòria anual per a saber quanta gent ha atès Càritas el 2024, però des de l’organització afirmen que seran unes dades similars a les de 2023, que es van situar en 1.148 persones.