Carine Montaner pregunta a Govern sobre Grífols, el bus per als temporers i les l’obres a l’hospital

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha entrat aquest dilluns, 19 de setembre, a Sindicatura, diferents preguntes per tal que siguin respostes pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General, durant la sessió de control prevista per al dia 29 de setembre.

La consellera pregunta, tenint en compte les accions legals davant de la batllia per a denunciar el Pacte de socis entre Govern i la companyia Grífols, que, com pot ser que Govern hagi pres la decisió d’iniciar ja el projecte de construcció dels accessos al terreny on es projectaria la implantació del futur laboratori P3 de Grífols sense esperar la decisió del Tribunal.

Una altra de les preguntes que formula, Carine Montaner, gira a l’entorn de la importància que tenen els treballadors temporers per a la temporada d’hivern a Andorra i, tenint en compte el nivell de recursos econòmics que tenen, s’hi el Govern s’ha plantejat oferir el bus gratuït per a aquest col·lectiu.

Finalment, la consellera general no adscrita pregunta a l’executiu “si pot informar al Consell General i la ciutadania sobre totes les obres de millora de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell que hi ha hagut durant aquesta legislatura, detallant l’empresa o les empreses que van dur a terme les obres, precisant els imports de les feines i indicant el nombre de metres quadrats dels treballs.