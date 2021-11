Carine Montaner funda el nou partit Andorra Endavant

La Consellera General no adscrita, Carine Montaner Raynaud, juntament amb Noemí Amador i Marcos Monteagudo, ha fundat un nou partit: Andorra Endavant. Ho han fet davant notari i ara caldrà que, un cop entrada tota la documentació a tràmit del Govern, aquest n’aprovi els estatuts i l’inscrigui al registre de partits polítics.

Els membre fundadors d’Andorra Endavant seran els membres de l’executiva del partit, de tal manera que Montaner en serà la presidenta, Amador la vicepresidenta i Monteagudo el secretari general.

Els principis fonamentals del nou partit, segons exposa en un comunicat de premsa, són:

-La llibertat de les persones “com a dret fonamental malm è s en aquest per í ode Covid, dret que defensarem a capa i espasa”.

– La participaci ó ciutadana i la democr à cia participativa “per tornar a donar el poder al poble andorr à fomentant refer è ndums freq ü ents sobre les q ü estions essencials de pa í s”.

– La responsabilitat, “amb una llei de responsabilitat pol í tica”.

– La transpar è ncia “veritable i no de cara a la galeria”.

– La separaci ó de poders via una “reforma profunda” per garantir la independ è ncia de la Just í cia.

– La meritocr à cia, “fomentant mecanismes per evitar l ’ amiguisme massa present en l ’ administraci ó p ú blica”.

Així, el repte que es marca Andorra Endavant és “servir el poble andorrà”. “Volem una Andorra forta i justa”, ha declarat la presidenta de la nova formació, que recorda que “la nació és el poble i no els seus dirigents”. En aquesta línia, afegeix que “els dirigents d’un país són només els empleats del poble durant un mandat”. Montaner ha finalitzat el seu discurs citant la frase d’Abraham Lincoln com a lema d’Andorra Endavant: “La democràcia és el Govern del poble, pel poble i per al poble”.

La vicepresidenta d’Andorra Endavant ha afegit que “volem fer una política justa, inclusiva i participativa”, i ha anunciat que la seva preocupació principal serà els joves que passen per moments complicats en aquest context difícil de la Covid. Amador posa èmfasi sobre el tema de l’educació innovadora per preparar els joves “al món canviant i complex en el qual estem vivint”.

Per acabar, el secretari general ha afirmat que “des d’Andorra Endavant volem un territori on els drets i les llibertats de les persones siguin respectats al 100%”. Monteagudo ha insistit en l’agilització dels tràmits de l’administració pública tot i privilegiant la interacció humana entre l’usuari i l’administració pública. “Cal donar serveis als ciutadans”, ha conclòs.