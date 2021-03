Carine Montaner deixa Terceravia i preveu formar un nou partit

Segons ha donat a conèixer en un escrit a les xarxes socials el seu objectiu és crear un partit polític nacional.

Després d’haver estat envoltada per la polèmica per les seves crítiques a la política sanitària de l’executiu ha assegurat que ha notat que la formació política a la qual pertanyia sentia un malestar per la situació. També ha afegit que té una visió diferent del que ha de ser un partit.

Afirma que no es queda pel salari, ja que com a consellera no adscrita cobrarà la meitat del que percebia com a parlamentària a temps complet.