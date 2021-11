La consellera general no adscrita Carine Montaner titlla el Govern d’antidemocràtic i de no respectar les lleis i les institucions.

Aquesta és la reacció de la consellera, després que l’Executiu hagi rebutjat el recurs contra el pacte de socis amb Grifols.

Segons la resolució, no està legitimada per recórrer l’acord. La resposta no ha agradat gens a la consellera general no adscrita, que l’ha qualificat de fugida endavant.