Cardio kick boxing: la disciplina de moda per a cremar greix

Fer exercici té múltiples beneficis per a la salut, tant físics com mentals. Actualment, la varietat d’esports és molt àmplia, i als tradicionals se sumen noves disciplines, com el cardio kick boxing. Es tracta d’un exercici de cardio per a millorar la coordinació, flexibilitat i resistència i, a més, cremar moltes calories en cada sessió.

És un esport sense contacte, ja que totes les puntades i cops de puny es llancen sobre coixinets o a l’aire. Un exercici que permet cremar fins a 450 calories per hora, així que està 100% recomanat per a aprimar. A més, té un impacte molt positiu en la salut cardiovascular.

És un entrenament de cos complet que involucra cada grup muscular del cos. Els moviments ràpids també milloren la flexibilitat, l’equilibri i la coordinació, i poden ajudar a augmentar els reflexos.

Un dels beneficis més destacats d’aquesta activitat és que permet cremar moltes calories en una sola sessió. És un treball aeròbic d’alt impacte que ajuda a posar-se en forma i a aprimar.

A això cal sumar que augmenta la resistència cardiopulmonar i la força. A més, es posen en pràctica altres exercicis, ja que en les sessions es fan abdominals, se salta a la corda…

Per descomptat, cal no oblidar que augmenta la velocitat de reacció i la coordinació. I, finalment, cal assenyalar que augmenta l’autoestima, perquè dona una gran confiança i seguretat.

Per centromujer.republica.com