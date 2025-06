Carbonell i Crespín visiten Ecològica dels Pirineus per a conèixer el projecte sobre sostenibilitat subvencionat dins el PERTE Agroalimentari

Carbonell i Crespin visitant Ecològica dels Pirineus (Subdelegació)

El Comissionat Especial per al PERTE Agroalimentari del Ministeri espanyol d’Indústria i Turisme, Jordi Carbonell, i el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, han visitat aquest dilluns l’empresa Ecològica dels Pirineus a la Pobla de Segur per a conèixer el projecte d’inversions orientades a la sostenibilitat i el medi ambient en la fabricació de productes càrnics que ha estat subvencionat dins la segona convocatòria del PERTE Agroalimentari que gestiona el Ministeri d’Indústria i Turisme dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) del Govern d’Espanya.

Acompanyats pels gerents d’Ecològica dels Pirineus, Marc Chimisana i Jaume Jordana, el Comissionat Especial per al PERTE Agroalimentari i el subdelegat del Govern han visitat les instal·lacions de l’empresa dedicada a la producció, comercialització i distribució de carn de vedella i de corder 100% ecològica i han conegut el sistema productiu basat en la supervisió i control de tot el cicle de vida de l’animal, des de la seva criança a l’envasat sostenible del producte càrnic.

Carbonell i Crespín s’han interessat pel projecte subvencionat dins la segona convocatòria del PERTE Agroalimentari amb 455.144 euros que permetrà a Ecològica dels Pirineus desenvolupar diverses mesures i estratègies la finalitat de les quals és eliminar el gas refrigerant freón en els sistemes de refrigeració i substituir-lo per gasos no contaminants, reduir el consum de dièsel en un 80%, la incorporació de panells aïllants en les instal·lacions, augmentar l’eficiència energètica a tota la cadena de valor i implementar regulacions més estrictes, tant internes com externes, per a impulsar un model més sostenible dins la indústria alimentària. El projecte de l’empresa té un pressupost global de 910.288 euros.

En el decurs de la visita, el subdelegat José Crespín ha destacat que la trajectòria d’Ecològica dels Pirineus, fundada l’any 2004, “és una trajectòria basada en l’impuls del sector ramader local i el desenvolupament rural per a frenar el despoblament de les zones de muntanya i, alhora, potenciar un sistema productiu totalment ecològic i sostenible com a compromís actiu de lluita contra el canvi climàtic”. Crespín ha assenyalat també que l’empresa “va ser pionera al país en impulsar la carn ecològica criada al Pallars que avui en dia es comercialitza i distribueix de forma directa, a l’engròs i a establiments especialitzats en productes ecològics”.

Ecològica dels Pirineus, amb una plantilla de 80 treballadors, ocupa una superfície de gairebé 3.000 metres quadrats al Polígon Industrial Sector Migdia de la Pobla i l’any passat va assolir una facturació al voltant dels 20 milions d’euros. L’empresa disposa del certificat “Welfair” de benestar animal en la cadena alimentària, és membre de l’Associació de Ramaders Ecològics del Pallars Jussà i l’any 2023 va rebre un dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles d’Espanya.





Segona convocatòria del PERTE Agroalimentari

L’objectiu del PERTE (Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica) Agroalimentari és enfortir la indústria alimentària per a millorar els seus processos de producció i millorar la seva competitivitat.

El projecte d’Ecològica dels Pirineus és un dels projectes aprovats dins la segona convocatòria d’aquest programa de subvencions dotada amb gairebé 100 milions d’euros, que s’afegeix a les empreses lleidatanes que es van beneficiar dels ajuts de la primera convocatòria.

La primera edició del PERTE Agroalimentari va adjudicar 182 milions d’euros a un total de 286 projectes primaris de 224 empreses de 14 comunitats autònomes