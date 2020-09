Cap positiu de coronavirus entre les 2.000 primeres proves al personal de les escoles

Cap positiu entre els 2.000 docents, col·laboradors i personal de suport a les escoles que han passat ja les proves TMA abans de l’inici d’un curs marcat pel SARS-CoV-2. Uns resultats que el Govern llegeix de manera molt positiva i de civisme entre el personal docent. Aquest dijous han començat les proves entre la població infantil amb èxit de convocatòria ja que el 98% dels que hi estaven citats hi han anat.

Encara queden molts dies de proves per endavant, però el Govern fa un balanç molt positiu dels primers dies del cribratge i sobretot del que s’ha fet a part del personal adult de les escoles.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha dit des de la zona habilitada per al cribratge que fins a data d’avui un 85% del personal de les escoles ha acudit al cribratge i, a més, no s’ha detectat cap positiu.

Espot ha afegit que Andorra serà dels pocs països del món que haurà fet un cribratge massiu a tota la població escolar abans de l’inici del curs.

De moment un 85% dels docents s’ha inscrit a les proves i la ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, ha indicat que estan arribant més inscripcions. Falten encara uns 800 adults per passar les proves.

Aquest dijous ha començat el cribratge dels infants més petits, els de primera ensenyança, un miler dels quals ha passat per l’stop–lab de Prat de la Creu per fer-se tant el test serològic com la TMA. Uns tests que han costat més de fer que no pas dimecres per les aprensions que desperten entre els petits.

Les proves a aquest col·lectiu s’allargaran fins diumenge. Del 8 al 10 ho faran els de segona ensenyança, l’11 els de batxillerat i el 12 els de formació professional i universitaris.

Divendres, a més, entra en funcionament el telèfon 188 que de 9 del matí a 5 de la tarda de dilluns a divendres donarà informació respecte d’aquest cribratge.