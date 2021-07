Cap oferta al concurs pel telefèric al Pic de Carroiroi

Les cònsols majors d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i de la Massana,Olga Molné, han informat aquesta tarda que, un cop esgotat el termini per presentar ofertes al concurs del telefèric de Carroi, cap empresa no s’ha presentat al procés de licitació.

El termini s’esgotava aquest dilluns, a les 15 h, i poc després les cònsols han fet l ’anunci, ja que com van afirmar a la roda de premsa de presentació del projecte, es vol ser molt transparent en tot el procés.

Sobre el fet que no hi hagi hagut cap licitant, Marsol i Molné asseguren que ara s’obre una etapa de reflexió i anàlisi per decidir com s’ha d’encarar el futur del projecte.

Les cònsols lamenten que no s’hagin presentat ofertes i remarquen que durant els tres mesos i mig en què ha estat obert el concurs no hi ha hagut cap demanda d’aclariment.