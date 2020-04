Cap nou ingrés ni trasllat les darreres 48 hores al Sant Hospital de la Seu d’Urgell

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell no ha registrat cap nou ingrés ni ha fet cap trasllat de pacients ingressats per COVID-19 al llarg de les darreres 48 hores. Així, al centre urgellenc hi romanen de moment 5 persones amb coronavirus i 2 més pendents de resultat.

El centre mèdic, alhora, ha informat que el pacient que va morir aquest dissabte, dia 18, ha donat negatiu en el test PCR que se li va fer abans de perdre la vida i, per tant, aquesta mort no és atribuïble al coronavirus. Des de l’hospital ja s’havia detallat que l’home, d’edat avançada, presentava malalties associades greus i han reiterat el condol a familiars i amistats.

D’altra banda, el president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha explicat que a data d’avui hi ha ingressades als respectius domicilis 198 persones de l’àrea atesa pel CAP de la Seu. D’aquesta xifra, 38 són casos confirmats, 84 sospitosos i 76 són contactes sense símptomes. Ja s’ha donat d’alta 89 persones. Pel que fa a les dades acumulades de persones aïllades a casa seva, des de l’inici de la crisi sanitària s’ha confirmat 43 positius, 117 sospites i 123 contactes.

Pel que fa a l’àmbit de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Salut ha informat que aquest diumenge s’ha confirmat 8 nous positius, que eleven la xifra total a 291, i no hi ha hagut cap nova defunció (fins ara n’hi ha hagut 29). El total de casos sospitosos és de 591; i el d’altes hospitalàries, 95. En els seus darrers comunicats, Salut ja no actualitza el nombre d’ingressats a cadascun dels quatre centres hospitalaris pirinencs, si bé el Sant Hospital de la Seu sí que segueix facilitant aquesta dada.

Catalunya supera les 8.000 morts

Al conjunt de Catalunya, aquest diumenge ja s’ha superat les 8.000 persones mortes per coronavirus, de les quals 186 han estat les darreres vint-i-quatre hores. Més d’un 25% de les defuncions (2.189) s’han produït en residències, tot i que a l’Alt Pirineu aquest percentatge és notablement inferior, atès que només n’hi ha hagut 4. Pel que fa al nombre de contagis, se n’ha confirmat més de 42.000.