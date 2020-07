Cap nou cas de covid a l’Alt Pirineu

Aquest cap de setmana no s’ha registrat cap nou positiu de COVID-19 a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, segons ha informat el Departament de Salut. El nombre total de contagis a la regió pirinenca des de l’inici de la pandèmia és ara de 529; és a dir, els mateixos que hi havia hagut fins divendres passat.

Aquesta bona evolució la confirma també la recopilació de dades obertes per comarques que fan el Govern i l’analista de dades Gerard Giménez Adsuar. Aquest gràfic, en la seva darrera actualització, mostra com, després del brot detectat ara fa deu dies a Oliana, l’Alt Urgell ha revertit ràpidament aquesta evolució de la pandèmia i només s’hi ha registrat un nou positiu.

La situació encara és millor en dues comarques eminentment turístiques com la Cerdanya i l’Aran, on des de fa més de dues setmanes no hi ha aparegut ni un sol cas. Tampoc no ha registrat cap nou positiu l’Alta Ribagorça, que d’aquesta manera deixa enrere l’augment de contagis de la setmana anterior.

Finalment, al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà és on més casos s’ha detectat els darrers dies, però, com la resta de comarques pirinenques, es mantenen molt per sota del límit de referència alemany, que és d’un màxim de 50 positius/setmana per cada 100.000 habitants. Concretament, en aquest índex ambdues comarques estan al voltant de 15.

Una altra dada positiva és que d’altres comarques veïnes de l’Alt Urgell, com el Berguedà i el Solsonès, també estan en uns nivells molt per sota d’aquest límit de 50 i presenten un nombre baix de nous encomanats al llarg de les darreres sis setmanes.

Fort repunt a Barcelona i situació complicada al Segrià

Totes aquestes dades contrasten amb la situació preocupant que s’està vivint en d’altres zones de Catalunya i, especialment, a les àrees urbanes de Lleida i Barcelona. A la comarcal del Barcelonès, concretament, Gerard Giménez Adsuar considera que l’expansió de la COVID-19 està sent “exponencial”, perquè ja s’ha situat aquest diumenge per damunt dels 50 positius/setmana per cada 100.000 habitants.

La situació també és complicada a totes les comarques de la Regió Sanitària de Lleida, sense cap excepció: el Segrià, la Noguera, la Segarra, el Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues superen o bé igualen el límit de referència alemany. I en els dos primers casos (Segrià i Noguera), el segueixen superant amb escreix, multiplicant aquest límit per 8 i per 4 respectivament des de fa dues setmanes. Aquesta darrera setmana també s’ha detectat un brot a l’Alt Empordà, concentrat especialment a Figueres, on l’Ajuntament ha anunciat que començarà a multar els qui no portin mascareta en espais públics.