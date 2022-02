Cap de setmana de música amb concerts de l’Escola Municipal i del Projecte Simfònic a la Seu d’Urgell

L’Escola Municipal de Música organitza de nou, el dissabte 19 de febrer, el Concert de Música Moderna després de dos cursos dels quals es van haver d’anul·lar per la pandèmia. Hi participaran els grups de combos, la big band, solistes i diferents grups creats per a l’ocasió.

El concert tindrà lloc a les sis de la tarda, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell. L’entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia.

D’altra banda, el diumenge 20 de febrer, també a les sis de la tarda a la sala Sant Domènec, el Conservatori de música dels Pirineus presentarà a la Seu el concert “Tan lluny, tan a prop”. Aquest serà el segon concert de l’orquestra simfònica, després que el passat diumenge es va realitzar a Berga.

A sobre de l’escenari de Sant Domènec tornarà l’orquestra simfònica amb tota la plantilla (reduïda del curs passat a causa de la pandèmia) en la que hi participen uns 50 alumnes del conservatori i les escoles municipals de música de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell.

Enguany hi destaca dues obres d’estrena de dos compositors de casa: una Suite Ucraïnesa de Yevhen Sokhatskyy, professor del Conservatori de música dels Pirineus, i una sardana de Robert Agustina. A més, en el repertori també hi ha obres de L.v. Beethoven, Hoefelt, J. Offenbach, H. Purcell.

Aquest concert serà dirigit novament per l’Oleguer Aymamí, que ha conduït l’orquestra del conservatori els darrers cursos.

A banda del finançament dels Ajuntaments de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell i de les entrades del públic, el projecte compta de nou amb la col·laboració de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d’Urgell.

Les entrades tenen un cost de 10 €. L’alumnat del Conservatori i les respectives escoles de música té entrada gratuïta. Les entrades pels concerts es poden adquirir mitjançant l’enllaç: https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online