Cap de setmana amb un 94,57% d’ocupació hotelera al Principat

Turistes a la recepció d’un hotel. Foto: ARXIU

Al Principat s’han registrat molt bones dades d’ocupació hotelera, tant aquest passat cap de setmana, amb un 94,57%, com en la mitjana de tota la setmana, del 23 al 29 de gener, que ha estat del 84,67%. Així reconeix aquesta satisfacció la Unió Hotelera d’Andorra.

La mateixa UHA, fent les comparatives per parròquies, destaca que on s’ha registrat més ocupació ha estat a les zones més properes a les estacions d’esquí, així com també al centre més comercial del país, sobretot durant el cap de setmana.