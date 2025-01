Cap de setmana amb sis detinguts per diferents delictes

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Durant aquest passat cap de setmana la Policia ha realitzat sis detencions per diferents delictes: contra la salut pública, integritat física i la seguretat del trànsit. El dissabte, 4 de gener, a les 07:13 hores a la Massana, es va detenir un home veí del Principat, de 33 anys, en possessió d’una pastilla d’èxtasi, i una pedra de MDMA d’un pes de 0,7 grams. Es va requerir la presència policial en un domicili particular per una desavinença de parella i, en el decurs de la intervenció, es va controlar a l’interessat en possessió del producte estupefaent esmentat.

D’altra banda, diumenge, a les 17:15 hores, a la frontera del DCNJ del Pas de la Casa, la Policia va detenir un home no resident de 28 anys en possessió de 0,5 grams de cocaïna. El mateix diumenge, a les 00:12 hores, també al Pas de la Casa, es va procedir a la detenció d’un home, veí de les valls, de 32 anys per un delicte de lesions. Com a conseqüència d’una baralla en un domicili particular, es va arrestar a l’interessat en agredir al seu company de pis.

Finalment, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, s’ha arrestat un total de tres homes veïns del Principat, de 22, 30, i 38 anys per positiu en alcoholèmia. Van donar un resultat de 1’05, 1’52, i 3’10 g/l. Aquest últim va ser controlat amb motiu d’un accident de danys materials.