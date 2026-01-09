Cap de setmana amb noves nevades a Andorra i prop de 300 km de pistes obertes

Les estacions de Grandvalira Resorts encaren el cap de setmana amb la previsió de noves precipitacions de neu que permetran seguir oferint unes condicions excel·lents i, pràcticament, els 308 km esquiables dels tres dominis andorrans operatius. De fet, Grandvalira es manté amb, quasi bé, 200 km de pistes oberts, l’oferta més àmplia dels Pirineus i del Sud d’Europa, i gruixos de neu acumulats de fins a 80 cm.
Paral·lelament, Pal Arinsal i Ordino Arcalís continuen operant amb el 100% de les pistes i instal·lacions, i gruixos de fins a 80 cm en el cas de Pal Arinsal i de fins a 135 cm en el d’Ordino Arcalís. Aquests gruixos, però, podran augmentar en els propers dies, ja que segons les previsions meteorològiques s’esperen noves nevades, principalment entre aquest divendres i demà dissabte, mentre que les gèlides temperatures dels darrers dies es relaxaran per a donar a pas a jornades una mica més suaus.