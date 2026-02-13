Cap de setmana amb excel·lents condicions a les estacions andorranes

L’hivern persevera a les estacions d’esquí andorranes de Grandvalira Resorts amb nevades recurrents que mantenen el mantell nival fresc i amb abundants gruixos de neu, un blanc escenari ideal per a compartir jornades d’esquí i entreteniment a la neu, en què les condicions per a la pràctica dels esports de neu es mantenen també en excel·lents condicions. A causa de les fortes ventades, les estacions van obrir, dijous, només les cotes baixes, però la previsió de cara al cap de setmana és que les condicions climàtiques permetin que tots els remuntadors funcionin amb normalitat.
Grandvalira disposa de més de 200 quilòmetres esquiables oberts, amb gruixos que no paren d’augmentar i arriben ja pràcticament als 3 metres. Pal Arinsal compta amb els seus 63 quilòmetres disponibles i gruixos de neu que oscil·len entre els dos metres i els dos metres i mig, mentre que Ordino Arcalís està també al 100% amb neu que supera els 3 metres de profunditat, 320 cm per ser concrets.
Val a dir que les estacions han programat diferents activitats coincidint amb les dates de Carnaval. Aquestes, es poden consultar online per Internet.