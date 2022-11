Cap de setmana amb doble cita de Copa del Món d’esquí per a Irineu Esteve

L’equip de fons de la FAE fa front al cap de setmana d’estrena de la temporada competitiva en neu i ho fa a dues seus. La primera, a Ruka, Finlàndia, amb la celebració de la Copa del Món on hi serà l’esquiador andorrà Irineu Esteve. La segona, a Livigno, on Carola Vila i els joves Quim Grioche i Gina del Rio correran les curses de Copa d’Itàlia per a començar a agafar el ritme necessari.

En l’última estada a Davos l’equip ja pensava en les pròximes carreres. Aquest cap de setmana l’estructura es divideix en dos fronts d’actuació, a Finlàndia i Itàlia, amb la intenció d’engegar les maquinàries.

A Ruka, la Copa del Món arriba amb Irineu Esteve a la sortida de la cursa dels 10km clàssics prevista per al dissabte, i els 20km patinadors en persecució que estan programats per al diumenge. Dues cites importants per a començar a mesurar als rivals de cara a una temporada amb molts reptes. Les dues carreres començaran, tant dissabte com diumenge, a les 13:30h.

Joan Erola, director de la secció de fons, acompanya a Esteve al país nòrdic per a aquesta primera cita de la Copa del Món: “Nosaltres vam venir de Davos directament aquí a Ruka. Aquí hi ha unes condicions que estan bastant bé, perquè no fa molt fred. Estem a -3ºC o -4ªC, que per ser les primeres carreres del Nord no fa molt fred. Hi ha molta humitat, però bé. Neu hi ha poca però la pista està bastant bé. Competim el dia de clàssic en una pista de 5km i el dia d’skating a una pista de 3,3km. Irineu està bé, ha pogut treballar bé allà a Davos. Penso que arribem bastant bé per a aquestes primeres curses. A veure com va la de 10km perquè és una mica més incògnita, però el veig bé perquè pugui tenir un bon rendiment”.

Per la seva part, a Livigno es troba l’equip amb Vila, Grioche i Del Rio, i amb l’entrenador Xabier del Val per a competir en les curses de la Copa d’Itàlia: dissabte sprint en skating i diumenge cursa individual també en skating. En un primer moment havien de disputar-se les curses FIS de Santa Caterina, però finalment es van suspendre i els fondistes han optat per Livigno, on se celebren les curses de la Copa italiana. A més, a aquesta cita hi ha prevista una altíssima participació. Després d’aquestes curses està prevista ja la primera cita continental amb la primera OPA (Copa d’Europa) que s’havia de disputar a Pragelato, però que finalment es trasllada a Santa Caterina Valfurva, on han acabat produint neu per a aquesta cita, prevista per al 3 i 4 de desembre.