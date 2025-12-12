Cap de setmana amb bones condicions a les estacions d’esquí andorranes

Després d’un bon tret de sortida de la temporada d’hivern, les estacions d’esquí del Principat d’Andorra mantenen el ritme amb una completa agenda d’activitats, gastronomia i propostes per a completar les jornades d’esquí del cap de setmana. Grandvalira compta amb 80 km disponibles, mentre que Pal Arinsal disposa de més de 30 km i pràcticament el total de les instal·lacions obertes.
El Winter Bike Park, a Pal Arinsal, manté el 100% dels seus circuits oberts, una gran alternativa per als amants de la BTT que poden combinar l’adrenalina de l’esquí amb la de les baixades en bicicleta.
L’estació d’esquí d’Ordino Arcalís, per la seva banda, té més del 50% del domini obert, amb gruixos de neu d’entre 50 cm i 1 metre.