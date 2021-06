Cap de setmana amb activitats per a tots públics per estrenar el nou carrer Callaueta per a vianants

El carrer Callaueta serà, aquest proper cap de setmana, un espai de dinamització i festa amb activitats gratuïtes adreçades a tots els públics. D’aquesta manera s’estrenarà la reforma que s’ha fet en aquesta zona de Riberaygua i Travesseres, que s’ha transformat en una rambla per a vianants per potenciar el passeig i l’activitat econòmica del barri.

En aquest sentit, la consellera de Desenvolupament estratègic i Comercial i de Projectes participatius, Meritxell López, ha ressaltat que la iniciativa de transformar Callaueta s’inscriu en les polítiques de pacificació engegades pel Comú en els darrers anys per posar el vianant al centre de les accions. Aquesta reforma, a més, també servirà per fomentar la connexió amb l’eix comercial de Meritxell i augmentar el flux de visitants i clients d’un barri que aglutina més de 600 negocis.

La consellera, a més, ha recordat que a l’obra se li han de sumar altres reformes previstes per als propers anys que contribuiran a impulsar el barri, com la construcció de les noves oficines d’Andorra Telecom i les places públiques adjacents i del nou carrer al passatge Biscariet.

Pel que fa al programa d’activitats previst per aquest cap de setmana, arrencaran dissabte a les 11.30 hores amb l’acte d’inauguració i seguiran amb música en directe amb el cantautor Chris Aguilar, guanyador del programa televisiu Popstar (12 h); una flashmob a les 17.30 h amb l’escola TC de dansa, un grup que compta amb diferents premis internacionals; la Cercavila de les flors amb artistes caracteritzats que amenitzaran la zona (18.30 h) i una sessió de música amb el DJ Richy Vuelcom (19.30 h).

Per diumenge s’ha organitzat una masterclass de fitness amb l’esportista Hocine Haciane (11 h) i el xou El gran concurs: un espectacle creat per a famílies i interactiu on el públic serà el protagonista (12.30 h).

Per a l’ocasió, a més, s’ha previst una escenografia específica i tot el carrer es transformarà en un món florit, amb decoració adaptada a l’esdeveniment.

Tot el programa s’ha desenvolupat de la mà dels empresaris del barri, organitzats al voltant de l’associació de Riberaygua i Travesseres, i amb la implicació directa del nou dinamitzador comercial del Comú, el que suposa, tal com han coincidit tant la consellera com la presidenta de l’entitat, Rosa Pascuet, una mostra que la col·laboració entre uns i altres resulta essencial per desenvolupar comercialment els barris i donar-los vida.

Rosa Pascuet també ha volgut agrair al Comú d’Andorra la implicació per poder tirar el projecte endavant i ha assegurat que el col·lectiu d’empresaris del barri està molt satisfet amb la reactivació que aquest canvi al carrer Callaueta suposarà per al barri.