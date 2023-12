Cap d’Any: Tolerància zero amb l’alcohol i drogues al volant i a la violència de gènere

Un control d’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

La Policia d’Andorra segueix endavant amb la seva campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues que s’allargarà durant totes les festes nadalenques. Els controls específics, que tenen com a objectiu principal la prevenció i la reducció dels accidents de trànsit, finalitzaran el diumenge 7 de gener a les set de la tarda. La campanya es va iniciar a mitjan desembre.

L’acció, a proposta de la Policia, segueix el pla d’actuació marcat pel ministeri de Justícia i Interior amb la finalitat de millorar la seguretat a les carreteres i disminuir la sinistralitat. El fet d’anunciar els controls respon a la voluntat de dissuadir i prevenir aquestes conductes de risc. Els controls, per tant, pretenen continuar conscienciant la ciutadania dels perills que suposa conduir després d’haver consumit alcohol o drogues, tant per als mateixos conductors, com per a la resta d’usuaris de la xarxa viària.

Val a recordar que segons la taxa d’alcoholèmia i el consum i la possessió d’estupefaents pot comportar penes de presó per als infractors, retirada del permís de conduir i sancions econòmiques.





Per festes, el consum d’alcohol o drogues, no justifica ni l’assetjament ni la violència de gènere

Tot sovint la Policia incideix en la importància de denunciar per a poder erradicar la xacra de la violència de gènere i protegir les víctimes. El Cos també informa que els processos es continuen millorant i revisant de forma contínua en col·laboració amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat.

Amb aquest objectiu, l’any passat es va afegir en el procés de denúncia de manera protocol·litzada la valoració de risc i, recentment, el supòsit específic de violències sexuals per tal de poder determinar immediatament la urgència de cada cas amb la màxima informació i precisió, i activar tots els serveis necessaris amb rapidesa evitant la revictimització.

La Policia recorda que, quan una persona que pateix violència de gènere i es decideix a denunciar, pot demanar des del primer moment mesures cautelars i la visita del metge forense. El Cos de Policia inicia l’enquesta preliminar i exposa el cas a l’Àrea de Polítiques d’Igualtat perquè puguin informar la víctima dels recursos que té al seu abast.

Tots els agents implicats en la prevenció, detecció, assistència i intervenció en casos de violència de gènere treballen de manera conjunta en el marc de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica per tal d’oferir a les persones víctimes de maltractament una actuació coordinada, eficient i integral.

En festes majors o revetlles com la de Cap d’Any, amb una major ingesta d’alcohol i el consum de drogues prohibides, hi ha la possibilitat que es donin casos d’assetjament i de violència de gènere. És responsabilitat de tothom denunciar aquests delictes.