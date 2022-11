Cap a una vellesa activa

Envelliment és el conjunt de canvis que experimentem els éssers vius amb el pas del temps. És un procés natural que ens afectarà a tots. No obstant això, la forma en què percebem la vellesa és una cosa social i tendim a relacionar-la amb malaltia, xacres i dolors. És important trencar amb aquesta visió negativa.

Millorar la qualitat de vida en la tercera edat és un repte ineludible. La qualitat de vida en la vellesa té a veure amb diferents aspectes com les relacions familiars i afectives, la seguretat econòmica, el suport de l’entorn social, la salut i l’autonomia. És fonamental trencar l’associació entre vellesa i pèrdua d’iniciativa, acatar la voluntat dels fills i començament d’una etapa d’inactivitat i dependència.

Els majors d’avui estan millor que els d’ahir. Entre els 65 i 74 anys, ens trobem amb persones sanes, autònomes i actives. L’entrada en la vellesa a través de la jubilació és un moment per a dur a terme nous projectes, cuidar la salut i gaudir de coses noves. L’Organització Mundial de la Salut defineix l’envelliment actiu com el procés d’optimització d’oportunitats de salut, participació i seguretat, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen. No es tracta tan sols d’una activitat física o econòmica.

També parlem d’una participació social, cultural i cívica. Les persones grans volen protagonitzar les polítiques que afecten les seves vides, tenir recursos per a mantenir la seva autonomia el temps més gran possible i tenir una vivència satisfactòria del procés d’envelliment. Les persones grans avui dia són persones felices, que fan exercici, cuiden la seva alimentació i participen en activitats de la comunitat. S’ha fet un gran pas per a trencar l’estereotip d’un grup passiu i dependent.

Per Atencionmayores.org