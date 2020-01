A la Massana el trànsit ha començat a ser més fluid cap a les onze quan les precipitacions s’han transformat momentàniament en pluja.

Amb l’acció de la sal, de mica en mica els carrers s’han fet més transitables. Amb tot els retards han estat evidents pel col·lapse de primera hora i el gel a la calçada.

“Ens hem tirat tot el matí al túnel de les Dos Valires”, explica un ciutadà afegint que un accident ha complicat encara més la circulació. Un altre atribueix el col·lapse al factor sorpresa. “Ens ha agafat a tots desprevinguts”. I hi ha qui avui no treballarà. “No he pogut baixar, ho faré a la tarda”, explicava una jove.

Aquest dimecres al matí molts han passat les primeres hores de la jornada laboral a les carreteres. A primera hora el trajecte entre la Massana i Ordino s’ha fet a un quilòmetre per hora i hi ha hagut cues des de Sornàs, Anyós i l’Aldosa.

La nota positiva és a les pistes. Amb pocs sectors oberts molts turistes han volgut pujar. Això sí, en transport públic.

La previsió és que continuï nevant al llarg del dia, així que molta prudència al volant i a l’hora de fer qualsevol desplaçament.

Entre dues i tres hores de retencions des d’Encamp

La xarxa viària entre Canillo i Escaldes-Engordany ha registrat situacions de col·lapse durant bona part de la jornada. Els accessos a Escaldes-Engordany han estat especialment complicats en bona part degut a la manca de previsió d’alguns conductors, sobretot els estrangers i els vehicles de grans dimensions.

El comú d’Encamp ha informat que tots els aparcaments horitzontals amb barreres estan oberts amb la finalitat d’agilitar els treballs de treta de neu.

També es demana als ciutadans la retirada dels vehicles de la via pública per facilitar els treballs de neteja.

Més de dues hores i en alguns casos tres han necessitat els conductors per fer el tram entre Encamp i Escaldes-Engordany. La situació ha afectat també les empreses. “Els nostres repartidors no han sortit”, ha explicat Jordi Mata, cap de vendes d’Ofijet.

L’afectació ha estat general, especialment s’ha notat en el transport públic, la policia s’ha multiplicat i obligava a aturar-se tots els vehicles sense equipaments especials, i en alguns casos havien d’ajudar a resoldre situacions complicades generades precisament per la manca d’equipaments.