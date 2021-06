Hi ha persones que odien els canvis, encara que aquests són part de la vida. Uns voluntaris, altres obligats. També podríem dir uns preparats i altres sense avís. A vegades aquests canvis produeixen sentiments negatius: Por, indecisió, intranquil·litat, nervis, empipament, etc. Aquests sentiments ens produeixen resistència al canvi. Podem tenir-los fins i tot si creiem que el canvi és per a bé.

Si parlem dels canvis decidits per nosaltres mateixos, són necessaris a la vida. En ells acostuma a existir un procés d’aprenentatge.

D’altra banda, aprendre a entendre i controlar les nostres emocions sempre ens ajuda en qualsevol procés de la nostra vida. És important entendre que com més petits canvis ens habituem a fer en la nostra vida, serem més experimentats i menys ens costarà quan el canvi sigui més gran.

Per exemple, tenim el costum d’anar a casa sempre pel mateix camí. Canviar el camí de tant en tant ens aporta diferents experiències. Així com aquells que tinguin animals, passejar-los per llocs diferents.

Mira si hi ha rutines en la teva vida i si pots canvia alguna d’elles, encara que sigui només alguna vegada. Fer això ens enfortirà davant canvis imprevistos o indesitjats, i ens farà sentir més segurs.

Els canvis encara que, a vegades, ens puguin semblar dolents, pot ser que amb el temps descobrim que no ho són tant.

