Canvis en el sopar per a aconseguir un abdomen marcat

Si busquem marcar abdominals i aconseguir un cos en forma de cara a l’estiu, cuidar el que mengem al sopar és tan important com la dieta que portem de manera habitual. Si volem cremar greix i definir els músculs de l’abdomen, per a sopar, es recomana: Inclou proteïnes magres. Són el nutrient que més atipa i aporten triptòfan, un aminoàcid precursor de serotonina que ens ajudarà a cuidar el descans nocturn. A més, estimularà l’activitat metabòlica alhora que preservarà els músculs de tot el cos.
Acompanya els àpats amb suficient aigua, i evita la ingesta de begudes ensucrades i alcohol.
Tria hidrats de qualitat, acudint a grans sencers o llegums i derivats d’aquests aliments, que oferiran energia de qualitat, ajudaran a dormir millor i al mateix temps, sadollaran fàcilment a causa de la seva riquesa en fibra i proteïnes vegetals que també, poden estimular l’activitat metabòlica.
Inclou sempre fruites, verdures o hortalisses, que permeten reduir la densitat calòrica de l’última ingesta diària, ens atiparan i aportaran nutrients claus per a cremar greixos i definir músculs.
És fonamental prioritzar la moderació, ja que menjars copiosos i abundants poden retardar el treball digestiu i afectar negativament el nostre descans.
Per trendenciashombre.com