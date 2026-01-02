Canvis en el sistema de guàrdies del torn de detinguts a la Seu

El Govern de la Generalitat de Catalunya canviarà l’any vinent el sistema de guàrdies del torn de detinguts al partit judicial de la Seu d’Urgell, que passarà de les guàrdies setmanals a un model de compensació per assistència efectivament realitzada. L’objectiu és “ajustar millor el servei a la realitat del territori i a la freqüència real de les actuacions”. Alhora, la modificació ha de permetre “optimitzar els recursos, garantir una resposta adequada i millorar l’eficiència de l’Assistència Jurídica Gratuïta”.
Aquesta mesura s’emmarca en el compromís polític i institucional subscrit entre el Govern de la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), que preveu una aportació addicional de 5,7 milions d’euros anuals durant el període 2026–2029, fins a assolir un total de 22,8 milions d’euros, per tal de millorar la retribució del torn d’ofici i recuperar progressivament el 31% del poder adquisitiu perdut des de 2011 com a conseqüència de la manca d’actualització dels mòduls de compensació. La despesa està garantida legalment mitjançant un acord plurianual de Govern.
El conveni que recull els canvis s’ha signat aquesta setmana al Palau de la Generalitat, en un acte celebrat a la sala Torres García, amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Rogeli Montoliu. També hi ha participat del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i representants dels col·legis d’advocats de Catalunya.
Increment pressupostari
L’adaptació del sistema de guàrdies a la Seu d’Urgell es concreta a través del conveni de col·laboració per al 2026, un instrument ordinari que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat subscriu anualment amb el Consell de l’Advocacia Catalana per a establir la distribució dels recursos públics destinats al funcionament del torn d’ofici. El document preveu per a l’any vinent una dotació global de 74,2 milions d’euros, dels quals 70,2 milions es destinaran directament a compensar les actuacions professionals i 4 milions a les despeses de gestió necessàries per a garantir el servei.
El Govern destaca un increment d’1,82 milions d’euros respecte de l’any anterior i incorpora, a més, una actualització del 2,5% de tots els mòduls de compensació que regulen la retribució de les actuacions dels advocats i advocades del torn d’ofici. En el cas concret de l’any 2026, si es tenen en compte conjuntament l’aportació addicional de 5,7 milions d’euros derivada de l’acord institucional, l’increment d’1,82 milions d’euros del conveni anual i l’actualització lineal del 2,5% dels mòduls -amb un impacte estimat de 2,9 milions d’euros-, l’esforç pressupostari total del Govern destinat al torn d’ofici s’elevarà fins als 10,4 milions d’euros.
Digitalització i formació especialitzada
El conjunt de mesures del conveni inclou també la creació de nous mòduls de compensació per a reconèixer actuacions fins ara no diferenciades, la millora de la qualitat del servei, l’impuls de la digitalització i el reforç de la formació especialitzada dels professionals. El servei d’Assistència Jurídica Gratuïta garanteix que les persones que no disposen de recursos suficients per a costejar un advocat o assessorament jurídic puguin accedir a la justícia en igualtat de condicions.